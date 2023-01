Conservatorio “Arturo Toscanini”, visita ufficiale della direttrice del Miur e dei giornalisti della stampa specializzata

La direttrice generale del MIUR Marcella Gargano ma anche tanti altri ospiti illustri e giornalisti della stampa specializzata hanno visitato il Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera, recentemente divenuto istituto statale.

Una giornata davvero speciale vissuta dal direttore Riccardo Ferrara, dalla Vicedirettrice Mariangela Longo, da docenti e studenti con le loro esibizioni. Marcella Gargano ha espresso parole di elogio e di apprezzamento per la qualità della didattica delle produzioni e per l'efficienza tecnologica delle aule nella nuova sede. La direttrice generale del MIUR ha anche apprezzato la determinazione e l'impegno del Conservatorio per il raggiungimento della statalizzazione.

All’incontro ha partecipato anche il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo che ha sostenuto costantemente il Conservatorio assicurando la presenza da parte di tutta l'amministrazione comunale. E non è mancata la presenza di una prestigiosa delegazione di giornalisti italiani e stranieri in “press tour” per la provincia di Agrigento grazie alla DMO Valle dei Templi - Costa del Mito e al suo presidente, presente per l'occasione, Fabrizio La Gaipa.