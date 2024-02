Seminari, convegni e attività collaterali: il Comune sigla intesa con "Conoscere Agrigento"

Siglato un protocollo d’intesa con l’associazione culturale “Conoscere Agrigento”, presieduta da Gabriella Costantino, già Soprintendente ai Beni culturali e paesaggistici di Agrigento. Lo ha fatto, stamani, il sindaco Franco Miccichè. L’iniziativa mira a coinvolgere l’intera cittadinanza nell’approfondire e valorizzare la conoscenza del territorio in ambito culturale, tramite l’organizzazione di mostre, seminari, convegni e altre attività collaterali. Il sindaco Miccichè ha espresso gratitudine a Costantino e Musca e alle altre associate, “personalità di spessore nel settore della cultura” – ha sottolineato - . Agrigento si prepara ad accogliere una grande quantità di turisti in quanto ‘Capitale italiana della cultura 2025’. Costruire qualcosa di duraturo ed eterno per la nostra città è quello su cui si sta lavorando. L’associazione ‘Conoscere Agrigento’ ha piena consapevolezza delle potenzialità della città e del suo patrimonio storico, e sarà in grado di darci dei preziosi suggerimenti per importanti percorsi culturali e non solo”.

La presidente dell’associazione “Conoscere Agrigento”, Gabriella Costantino, ha invece dichiarato: “A nome di tutta l’associazione, formata da validissimi componenti, non possiamo che ringraziare il sindaco per l’attenzione mostrata e per questo inizio di collaborazione che si suggella oggi col protocollo d’intesa, che ci consente di dare un contributo nell’ambito della conoscenza e della riscoperta dei beni culturali del nostro territorio”.