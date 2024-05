Concorso per tecnici di radiologia bloccato dai giudici, la Fials: "Subito le nuove procedure"

Il sindacato Fials rivolge un appello al commissario dell'Asp affinché vengano riattivate subito le procedure concorsuali per la selezione di sette tecnici di radiologia in seguito allo stop deciso dal Consiglio di giustizia amministrativa.

"Purtroppo - si legge in una nota del segretario generale Amedeo Fuliano -, i vertici aziendali non hanno ritenuto di tenere conto del nostro suggerimento e, così, come avevamo facilmente profetizzato alcuni concorrenti, che avevano presentato ricorso nelle opportune sedi giurisdizionali, hanno ottenuto un provvedimento di sospensione".

La federazione dei lavoratori della sanità, adesso, chiede all'Asp, che si è limitata ad approvare la graduatoria senza fare riferimento a possibili vincitori, di revocare la graduatoria stessa e riproporla celermente per evitare un ulteriore allungamento delle liste di attesa.