Artisti, poeti e scrittori: tutti insieme per il premio internazionale "Barone Antonio Mendola"

Poeti, scrittori e artisti: tutti insieme per il premio internazionale "Barone Antonio Mendola". La prima edizione dell'evento culturale organizzato dall'associazione "Nuvola Bianca di Favara", ha visto anche la collaborazione del centro giovani e poesia di Triuggio (MB) e patrocinata da Wikipoesia l’enciclopedia poetica. L'edizione si è conclus con successo.

"Un ringraziamento particolare - spiegano gli organizzatori - va a tutti gli artisti che hanno aderito da ogni parte d'Italia e alla giuria per il paziente lavoro che sta espletando. In questa prima edizione il nostro obiettivo principale è stato ampiamente raggiunto, l’intento era quello di contribuire a tener vivo l’amore per l'arte e la poesia che coccola i cuori e fa sognare le menti oltre i limiti imposti dall’attuale periodo di limitazione delle libertà che stiamo attraversando. Le opere premiate, 3 per ogni sezione, saranno rese note a marzo unitamente ai premi speciali della giuria. Agli autori vincitori saranno assegnati diplomi, stampe di opere di artisti siciliani e prodotti tipici locali offerti gentilmente dalla 'Casa Vinicola' Morreale di Favara e dall'azienda Agricola Aromi di Sicilia di Aragona, sensibili produttori di eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. L'Arte si conferma sempre più esaltazione e scoperta della bellezza, mezzo di condivisione e comunicazione, l'arte è anima, Intuizione autentica, Respiro Divino e riesce sempre a trovare un nesso anche dove sembra che non ce ne sia".