Concorso per assistente parlamentare con 100 posti disponibili, basta il diploma: stipendio da 35mila a 138mila euro

Montecitorio assume. La Camera dei deputati ha pubblicato un bando per 100 posti come assistente parlamentare. Il concorso pubblico è aperto ai cittadini italiani in possesso di certi requisiti (non particolarmente stringenti) e prevede il superamento di quattro prove d'esame (una selettiva, due scritte e una orale). È uno dei concorsi più attesi dell'anno, per cui è facile prevedere un boom di domande. Anche per questo, la raccomandazione è di "compilare e inviare la domanda di partecipazione con congruo anticipo rispetto al termine di presentazione, alla scadenza del quale non sarà più possibile né modificare né inviare la domanda", si legge sul sito della Camera. Ma andiamo con ordine: di seguito, tutti i dettagli del concorso.

Prima di tutto, cosa fa un assistente parlamentare? Gli assistenti parlamentari svolgono mansioni di vigilanza, tecniche e manuali: tra i vari compiti, garantiscono e presidiano l'apertura dei palazzi, provvedono al controllo delle portinerie e all'accoglienza dei visitatori svolgendo un ruolo di vigilanza e sicurezza. Possono inoltre assistere la presidenza, i senatori e gli uffici durante lo svolgimento delle sedute dell'assemblea e delle commissioni.

Il concorso e il bando per assistente parlamentare 2024

Veniamo ai requisiti. Come specificato dal bando, per l'ammissione al concorso è necessario avere la cittadinanza italiana e un'età non superiore a 40 anni compresi. Serve essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (cioè scuole superiori). Oltre all'idoneità fisica, bisogna godere dei diritti politici e non avere sentenze definitive di condanna (o di applicazione della pena su richiesta) per reati che comportino la destituzione dal personale della Camera dei deputati. I reati che comportano la destituzione sono i delitti contro la personalità dello Stato (ad esempio spionaggio e attentati), peculato, malversazione, corruzione, concussione, ma anche delitti contro la fede pubblica, delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, nonché rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita o, più in generale, condanne che comportino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La domanda per il concorso da assistente parlamentare

La domanda di partecipazione al concorso per assistente parlamentare deve essere inviata entro le ore 18 del 26 febbraio 2024, esclusivamente attraverso il form disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati (camera.it). Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di Spid.

Le 4 prove d'esame del concorso

Gli esami consistono in una prova selettiva, due prove scritte e una prova orale. La prova selettiva vede 60 quesiti a risposta multipla su temi come la sicurezza nei luoghi di lavoro, il primo soccorso, la prevenzione di incendi, la comprensione e il ragionamento verbale e la lingua inglese. Si parte da 60 punti di base, con la sottrazione di un punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Vengono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio, si siano collocati entro il 500esimo posto.

Le prove scritte sono due. La prima consiste in un questionario con quattro quesiti a risposta aperta su diritto costituzionale, diritto parlamentare e storia d'Italia dal 1861 a oggi. La seconda vede sempre un questionario con quattro quesiti a risposta aperta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione degli incendi, primo soccorso e gli elementi del cerimoniale nazionale e internazionale. Vengono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La prova orale, invece, consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato in alcune materie già trattate nelle prove precedenti: diritto costituzionale, storia d'Italia dal 1861 a oggi, elementi di cerimoniale nazionale e internazionale. Si valuteranno poi le competenze informatiche e web del candidato, nonché la lingua inglese (con la lettura e la traduzione di un breve testo scritto). Ottengono l'idoneità i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30. Inoltre, i candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera tra quelle indicate nel bando: francese, spagnolo, tedesco, russo, portoghese, cinese, arabo.

I vincitori del concorso per assistente parlamentare

Il punteggio totale è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale. A questo viene aggiunto il punteggio della prova orale facoltativa. Il punteggio finale così risultante diventa il punteggio di concorso, quello definitivo. I posti disponibili, come riferito dal bando, sono 100. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti a un periodo di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa.

Quanto si guadagna

E lo stipendio? Stando all'ultimo quadro consultabile delle retribuzioni annue lorde degli assistenti parlamentari alla Camera dei deputati, la retribuzione all'ingresso per questa categoria di lavoratori è pari a 35.232,79 euro lordi all'anno. Dopo il decimo anno di lavoro si sale a 51.558,29 euro lordi annui; dopo il 20esimo anno a 91.375,14 euro lordi annui; dopo il 30esimo anno a 124.167,69 euro lordi annui; dopo il 35esimo anno a 129.873,42 euro lordi annui; dopo il 40esimo anno a 138.978,11 euro lordi annui.