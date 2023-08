E’ il giorno di Venditti e De Gregori, bus navetta gratuiti per uno dei concerti più attesi dell’estate

Questa sera, mercoledì 30 agosto, il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori al teatro Piano San Gregorio nella Valle dei templi si preannuncia un altro successo in termini di presenze. Biglietti introvabili ormai da giorni, platea e tribune piene in ogni ordine di posto.

Per consentire al pubblico una sosta più agevole dei propri mezzi e per snellire il traffico nei pressi del viale alberato, anche stavolta la Tua, la ditta che gestisce i trasporti urbani ad Agrigento, metterà a disposizione dei bus navetta che attraverseranno tutto il Villaggio Mosè.

Le navette partiranno dalle 19 in poi da piazza del Vespro, in fono al viale Leonardo Sciascia dove si trova la chiesa, rispettando le normali fermate previste nei percorsi tradizionali. Lasceranno gli spettatori nei pressi della rotonda di Giunone.

A fine concerto, in senso inverso, riporteranno gli spettatori nei vari siti del viale Leonardo Sciascia fino in piazza del Vespro. I passeggeri, dopo aver trovato parcheggio, dovranno farsi trovare in prossimità delle pensiline dedicate al trasporto pubblico urbano. Il parcheggio adiacente al teatro (a pagamento) sarà regolarmente funzionante. Il viale alberato sarà chiuso al traffico, da entrambi i varchi, a partire dalle 18. C’è anche la possibilità di parcheggiare nell’area di sosta in prossimità di Porta V (clinica Sant’Anna) vicino alla rotatoria del tempio di Ercole. In questo caso ci si potrà avvalere dei taxi.