Tommaso Paradiso ha fatto “sold out” nella Valle dei Templi: tutto venduto e nuovo piano di viabilità

Nel 2016, con la ex band “Thegiornalisti”, uscì l’album che diede il via ad un successo inarrestabile fino alla consacrazione: s’intitolava “Completamente sold out”. Un titolo evidentemente di buon auspicio dato che adesso, seppur da solista, gli sta facendo fare numeri da record concerto dopo concerto.

Tommaso Paradiso è dunque pronto a “conquistare” la Valle dei Templi. Per quanto riguarda le presenze, in realtà, l’ha già conquistata dato che le vendite dei biglietti sono ufficialmente chiuse. Non è rimasto più nulla. Non gli rimane altro che abbracciare un pubblico che si preannuncia oceanico.

Il concerto al teatro Valle dei Templi, sabato 27 agosto a Piano San Gregorio, è la penultima data del “Tommy Summer Tour” che si concluderà il 30 a San Benedetto del Tronto. Botteghini dunque già chiusi e nessuna possibilità di esaudire ulteriori richieste di acquisto. Anticipata l’apertura dei cancelli del teatro ed anticipati i servizi navetta con l’eventuale utilizzo di una nuova area di sosta per consentire un accesso più confortevole alla struttura. Appello ad un comportamento responsabile.

In particolare il servizio di bus navetta sarà anticipato alle 18:30 mentre l’apertura dei cancelli è stata fissata alle 19:00. Previsto il posto unico in platea con sedie non numerate. Sono numerati, invece, tutti i posti in tribuna che assicurano una visione da posizione elevata ancora più spettacolare, dalla quale è possibile godere con maggiore ampiezza tutta l’estensione del palco collocato sotto la collina dei templi.

Gli organizzatori rivolgono un appello a tutti i “fortunati” che si sono assicurati in tempo l’acquisto dei biglietti a mantenere un comportamento responsabile per evitare problemi di ordine pubblico. Si sta anche valutando l’ipotesi di utilizzare l’area di parcheggio accanto alla rotonda Giunone in cui è spesso collocato il punto vendita ambulante di frutta.

Resta disponibile il parcheggio in contrada Sant’Anna con il servizio taxi che permette di arrivare davanti i cancelli del teatro. Si potrà inoltre continuare a sfruttare la possibilità di parcheggiare, oltre all’area di sosta a piano San Gregorio, anche in viale Leonardo Sciascia utilizzando i bus navetta della TUA per raggiungere il teatro Valle dei Templi.