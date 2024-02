Il Conservatorio Toscanini sbarca in Portogallo: concerto degli studenti al Sao Francisco di Coimbra

Un lungo viaggio verso il Portogallo per esibirsi al Grande auditorio Sao Francisco di Coimbra. Trasferta internazionale per gli studenti del Conservatorio Toscanini di Ribera che porteranno in scena il “Don Giovanni” di Mozart dal 20 al 28 maggio.

Una coproduzione internazionale realizzata in collaborazione tra i Conservatori Toscanini di Ribera e Scontrino di Trapani, confederati FEMURS, il Conservatorio Cherubini di Firenze e l’Orquestra Clássica do Centro di Coimbra (Portogallo) con il patrocinio di Erasmus+ con il direttore Sergio Alaport. Regia i Stefania Bonfadelli (celebre soprano e docente supervisore della relativa masterclass).

Si tratta di un progetto opera-laboratorio nato grazie ad un consolidato rapporto di collaborazione tra le scuole di canto dei Conservatori di Ribera e Trapani, già avviato nel 2022 con la messa in scena de “Le nozze di Figaro” di Mozart. Offre agli studenti la possibilità di acquisire ulteriori ed importanti competenze nella loro formazione artistico-professionale partecipando, in qualità di solisti, alla masterclass preparatoria tenuta durante il precedente anno accademico dalla rinomata soprano Stefania Bonfadelli e alla messa in scena dell’opera con un’orchestra professionale. Affinare la tecnica, lo stile e la presenza scenica in prestigiosi teatri internazionali sotto la guida di affermati Maestri del panorama mondiale della lirica è una grande opportunità per i giovani talenti che sono sempre al centro delle attività di didattica, di produzione, di ricerca e di internazionalizzazione del Conservatorio Arturo Toscanini.