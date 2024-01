La band britannica “Mogwai” innamorata della Sicilia, si esibirà in città a luglio: primo evento ufficiale dell’estate

E’ il primo concerto ufficializzato dell’estate 2024 nella Valle dei templi. Si tratta di uno degli appuntamenti di “Ellenic Music Festival”, la rassegna dedicata alla musica alternativa e di qualità che nelle edizioni precedenti ha portato ad Agrigento nomi come Planet Funk, Marlene Kuntz e Subsonica. Questi ultimi, purtroppo, non ebbero la possibilità di esibirsi per un problema tecnico poco prima del concerto promettendo di tornare appena possibile.

Intanto ci sono le date: 12 e 13 luglio nel Parco archeologico Valle dei templi. E’ presumibile che il palcoscenico di Ellenic Music Festival sarà allestito, come lo scorso anno, nel nuovo teatro in via Panoramica dei templi, poco distante dal tempio di Giunone e di fronte alla sede dell’Ente Parco. La rassegna prevede la partecipazione di diversi artisti ma il primissimo nome tirato fuori dal cilindro è quello della band di Glasgow “Mogwai” che torna in Sicilia per la seconda volta dopo la prima esibizione che risale al 2011 in occasione di “Ypsigrock” a Castelbuono.

““Siamo davvero eccitati di esibirci all’Ellenic Music Festival”, ha scritto il leader della band, il chitarrista e cantante Stuart Braithwaite. I “Mogwai” si apprestano a festeggiare 30 anni di carriera portando avanti il post-rock che ha da sempre caratterizzato il loro stile. Il nome del gruppo si ispira alle creature del film “Gremlins”. Lo stesso Braithwaite, però, ha sempre puntualizzato che questa scelta non ha un particolare significato: “Abbiamo sempre voluto cercare un nome migliore, ma come per molte altre cose non ci siamo mai riusciti”.

Biglietti già disponibili qui