Liceo Empedocle, gli studenti incantano il pubblico con un concerto che rende omaggio ai grandi compositori

“Sono professionisti e non dilettanti”: esordisce così il dirigente scolastico del liceo musicale “Empedocle”, Marika Gatto, al termine del concerto che ha visto impegnati gli studenti dell’istituto al Circolo Empedocleo di Agrigento.

I ragazzi hanno fatto il pieno di applausi confermando l’alto livello in termini di tecnica esecutiva, offrendo al pubblico uno spettacolo variegato e ricco di emozioni. Un concerto che ha reso omaggio ai grandi compositori del passato, con un repertorio non facile e scontato, ma decisamente “alternativo”. E nonostante questo, i presenti hanno gradito riempiendo la sala di applausi.

Per i ragazzi dell’Empedocle è stata una vera e propria sfida quella di cimentarsi con opere poco note e molto impegnative. E adesso, con cadenza mensile, altri studenti del liceo entreranno al Circolo Empedocleo fino a maggio, secondo un preciso programma di concerti concordato tra il presidente Giuseppe Adamo e la dirigente Gatto.

Questo il repertorio proposto: J. S. Bach, Suite n. 1 in Sol Maggiore, BWV 1007, Preludio; J. S. Bach, Suite n. 2 in Re Minore, BWV 1008, Preludio e Sarabanda: al violoncello Michele Andrea Cottone; L. V. Beethoven, Sonata “Al chiaro di luna”, op.27 n. 2: al pianoforte Riccardo Avanzato; E. Satie, Gymnopédie n. 1 in Re Maggiore, Valzer lento; E. Satie, Gymnopédie n. 3 in La Minore, Valzer lento; G. Faurè, Berceuse, op.16, in Re Maggiore: al pianoforte Luigi Inglima, al flauto Simone Peretti, Dario Lanzetta e Giovanni Paolo Di Stefano; V. Bellini, “Malinconia, ninfa gentile” , F. P. Tosti, “L’ultima canzone”, A. Vivaldi, dal dramma per musica Bajazet “Sposa son disprezzata”, G. F. Händel, dall’opera Alcina “Ah! mio cor! schernito sei!”: Tenore Felice Calafato, Soprano Ester Gacioppo; G. Verdi, Traviata, trascr. F. Tarrega: alla chitarra Emanuela Ferrante, al pianoforte Prof. Michele Salvatore. Direzione artistica di Giacomo Consolo.

Per l’amministrazione comunale era presente l’assessore comunale Costantino Ciulla. Prossimo appuntamento il 19 dicembre alle 18,30.