Gianni Morandi torna in concerto nella Valle dei templi dopo 23 anni: tra il pubblico ci sarà anche Schifani

Tre le numerose autorità che saranno presenti al concerto di Gianni Morandi per il Festival il Mito, in programma l’8 agosto al teatro Valle dei templi a Piano San Gregorio, ci sarà anche Renato Schifani. Il presidente della Regione ha scelto la tappa agrigentina del tour “Go Gianni Go” per assistere alla carrellata di canzoni senza tempo che il cantante bolognese (80 anni il prossimo anno) ha selezionato per la prima delle due tate siciliane (il 10 agosto sarà a Taormina, ndr).

Tantissimi i concerti estivi per Gianni Morandi: un “immortale” che non ha assolutamente intenzione di fermarsi. Una tournée che lo ha già portato e lo porterà in numerose località italiane e anche a Malta.

Farà ascoltare ai fan i grandi classici del suo repertorio e le tracce incluse nel nuovo disco “Evviva”, frutto del sodalizio con Jovanotti avviato in occasione del Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Apri tutte le porte”: brano che conquistò il quarto posto nella classifica finale.

“Ho inciso circa 600 canzoni - ha svelato Gianni Morandi - e sono stato quindi costretto a fare un’attenta selezione. Ho scelto di mettere qualcosa di attuale e qualcosa di storico. E poi ci sono delle canzoni che, comunque, non possono mancare: ‘Uno su mille’, ‘C’era un ragazzo’, ‘Fatti mandare dalla mamma'. Se queste qui non le canto - racconta sorridendo - va sempre a finire che il pubblico comincia a protestare”.

A sostenere il concerto di Gianni Morandi al teatro Valle dei templi è stata anche Assomusica che, attraverso un post sulla propria pagina ufficiale Facebook, dice che "I festival svolgono un ruolo fondamentale nella promozione del territorio siciliano valorizzando le attività economiche e culturali della regione. I turisti e gli spettatori hanno avuto e avranno la possibilità di godersi i loro artisti preferiti e apprezzare le magnificenze dei siti archeologici e dell'atmosfera delle grandi civiltà classiche greco-romane che hanno reso straordinaria la storia della Sicilia e di Agrigento in particolare. È il caso del Festival il Mito, giunto alla sua diciassettesima edizione, che si è affermato come una delle grandi manifestazioni della Sicilia".

I ticket sono ancora disponibili presso la biglietteria fisica in via Platone ad Agrigento oppure sul circuito Ticketone.