Geolier, bagno di folla per il rapper dopo il rinvio per il maltempo

Giovani in delirio al concerto di Geolier all’Area Summer Club di Agrigento. L’evento, dopo essere stato annullato causa maltempo, ieri sera si è svolto senza intoppi.

Tantissimi i giovani e i giovanissimi che hanno cantato e ballato insieme al cantante napoletano, idolo dei giovanissimi.

Il rap targato Napoli di Geolier non ha deluso, trascinando i suoi fans in un viaggio per tutto il repertorio del cantante, partendo dalle sue radici, riuscendo a superare qualsiasi limite geografico e musicale.

Un tappeto di folla ha accolto ieri sera il rapper con cori, applausi e cellulari al cielo. Il cantante, ha regalato al suo pubblico un concerto energico e coinvolgente, facendo ballare e cantare tutti i presenti e interagendo con loro.