Anche Coez fa sold out: ecco il piano del traffico mentre si pensa all’illuminazione permanente del viale Alberato

Partito in sordina e poi esploso negli ultimi giorni: Coez è il prossimo ospite al teatro Valle dei Templi e anche lui si appresta a fare il “tutto esaurito”. Il cantautore e rapper originario di Nocera Inferiore (classe 1983) è stato preceduto Irama, Elisa, Tommaso Paradiso, Capo Plaza e il Volo. Lo seguiranno Drusilla Foer ed Eros Ramazzotti. Senza dimenticare le due serate dedicate all’Aida e al tributo ai Pink Floyd che hanno fatto numeri importanti.

Una collezione di successi - dicono Enzo, Luca e Federico Bellavia della Fondazione Teatro Valle dei Templi - che deve far riflettere sulla posizione di Agrigento nel proporsi come location ideale per i grandi eventi. Arte, monumenti, mare, sole, clima mite, accoglienza della popolazione. Il tutto combinato con le proposte d’intrattenimento di alto livello: un mix perfetto per visitare Agrigento. Ma se da un lato abbiamo tutti gli ingredienti per un pacchetto turistico appetibile, dall’altro ancora siamo deficitari per quanto riguarda i servizi per l’accoglienza turistica. Ecco perché la Fondazione ha in atto la costituzione di un gruppo di lavoro di giovani progettisti e creativi che possano individuare una mole di progetti immediatamente cantierabili, utili all’organizzazione dei prossimi spettacoli. Ad esempio l’illuminazione permanente del viale Alberato, una pensilina per la fermata dei bus, strisce pedonali, colonnine di ricarica per veicoli elettrici, inerbimento arboreo e tanto altro”.

Il piano del traffico ricalca quello già approntato per gli eventi precedenti: il viale Alberato sarà chiuso al traffico a partire dalle 18:30 e accessibile solo a chi deve assistere allo spettacolo per raggiungere il parcheggio. I cancelli del teatro saranno aperti alle 19:30. Gli organizzatori raccomandano ancora una volta di raggiungere il teatro entro e non oltre le 21 - in ogni caso prima dell’inizio del concerto - per evitare difficoltà nell’individuazione del posto assegnato.

Ancora una volta saranno in funzione i bus navetta della TUA che effettueranno delle fermate in viale Leonardo Sciascia per consentire al pubblico di parcheggiare al Villaggio Mosè e di raggiungere il teatro a bordo dei mezzi pubblici. Basterà esibire il biglietto del concerto per salire sui bus navetta. Tali mezzi effettueranno tutte le fermate presenti al Villaggio Mosè che normalmente si fanno nei normali percorsi urbani. Il capolinea sarà la rotonda Giunone dove il pubblico scenderà dal mezzo per raggiungere a piedi il teatro percorrendo alcune decine di metri.

Parcheggiare nell’area di sosta di competenza del teatro costerà 3 euro. Sarà disponibile anche il parcheggio (sempre a pagamento) di Porta V, nei pressi della clinica Sant’Anna, dal quale si potrà raggiungere il teatro a piedi percorrendo il viale La Loggia per circa un chilometro. Il viale Alberato sarà interdetto al traffico ad eccezione dei taxi che saranno a disposizione del pubblico per i trasferimenti brevi dal parcheggio di Porta V fino all’ingresso del teatro: questa è la soluzione più comoda (perché permette di essere accompagnati con mezzo privato fino ai cancelli) ma anche più costosa.

Le indicazioni per i disabili

Il varco stradale per raggiungere il Teatro Valle dei Templi, esclusivo per i soggetti disabili, sarà quello della rotonda di Porta Aurea e non quello della rotatoria Giunone. Le auto degli accompagnatori potranno quindi attraversare tutto il viale La Loggia fino ad arrivare ad un ingresso del teatro appositamente riservato ai disabili.

Le auto degli accompagnatori (soggetti che hanno peraltro diritto all’ingresso gratuito omaggiato dagli organizzatori) potranno essere parcheggiate direttamente lungo il viale La Loggia, ovviamente sul margine della carreggiata e senza intralciare il transito di altri mezzi di servizio o di soccorso. La sosta in tali spazi è consentita solo a mezzi provvisti di pass disabili.

I soggetti portatori di handicap hanno uno spazio a loro riservato all’interno del teatro, accessibile solo a chi, preventivamente, in fase di acquisto del biglietto, ha comunicato agli organizzatori la propria condizione di disabilità e la presenza di un accompagnatore al seguito.

Gli accompagnatori dovranno comunque stare accanto alla persona che stanno assistendo per tutta la durata del concerto e non dovranno allontanarsi per cercare posto altrove.

I soggetti disabili che non hanno specificato la presenza di un accompagnatore o che non hanno preventivamente comunicato agli organizzatori la loro condizione di disabilità hanno ovviamente facoltà di assistere al concerto in modo del tutto autonomo e nei normali posti destinati al pubblico. Potranno anche accedere al teatro utilizzando gli ingressi convenzionali. Ma in questo caso non avranno la possibilità di usufruire dei servizi di assistenza sopraelencati.