Baglioni ha fatto “sold out”: già finiti i 500 biglietti del concerto al teatro Pirandello

E’ bastato poco più di un’ora per fare “man bassa” di tutti i biglietti disponibili per il concerto di Claudio Baglioni in programma il 18 novembre prossimo al teatro Pirandello. Un evento a sorpresa che ha subito messo in fibrillazione centinaia di fan che non hanno perso un attimo per accaparrarsi il biglietto. E così tutti davanti al monitor del pc per effettuare l’acquisto on line: una vera e propria corsa finita prestissimo: tutti acquistati i 500 biglietti messi in vendita.

Sarà dunque “sold out”, ma era decisamente facile prevederlo, il concerto che il cantautore romano ha intitolato “Dodici note bis”. A comunicare al pubblico che i ticket per l’evento non sono più disponibili è stata la Fondazione Teatro Pirandello.

”Dodici Note Solo Bis” porterà Baglioni nei più importanti teatri d’Italia. Si tratta della prosecuzione, come lo stesso nome suggerisce, del precedente tour “Dodici Note Solo” durante il quale l’artista ha attraversato il paese percorrendo 25.000 chilometri in 100 giorni ed esibendosi per 6 sere a settimana. Claudio Baglioni è reduce anche dalla vittoria dell’edizione 2022 del prestigioso Premio Tenco, il maggiore riconoscimento della canzone d’autore italiana.