Teatro Valle dei Templi, a Piano San Gregorio 3 nuovi appuntamenti: Il Volo, Tommaso Paradiso e Capo Plaza

Il festival “Il Mito” torna in grande stile e si arricchisce giorno dopo giorno con nuovi concerti a Piano San Gregorio che, al momento, sono 6 ormai ufficializzati e con prevendite già attive. Il debutto del festival, che nel 2022 giunge alla sedicesima edizione, avverrà il 28 luglio con il concerto de Il Volo: il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, reduce dal successo internazionale con l’interpretazione delle musiche di Ennio Morricone, avrà il compito d’inaugurare la stagione estiva della “ripartenza” al teatro Valle dei Templi.

I biglietti saranno in prevendita a partire da domani, martedi 19 aprile, in modalità pre-sale, e da mercoledi 20 per tutti sui circuiti ticketone.it e tickettando.it.

Il 25 agosto sarà il turno di Capo Plaza, uno degli artisti al momento più influenti e amati della scena trap italiana. A soli 20 anni è riuscito a ottenere un successo incredibile partendo dal web, sul suo canale Youtube, per poi realizzare due album che hanno fatto numeri da capogiro in termini di streaming sulle piattaforme più popolari: “20” nel 2018 e il più recente “Plaza” uscito nel 2021. Molte canzoni, come “Tesla” insieme a Sfera Ebbasta o “Panama” e “Pookie” con Aya Nakamura, sono diventate dei tormentoni contribuendo a rendere il genere trap in Italia un assoluto riferimento per il pubblico più giovane. Il suo concerto a Piano San Gregorio prevede posti in piedi sotto il palco ma anche un’area per chi vorrà seguirlo seduto in tribuna. Anche in questo caso biglietti in prevendita su tickettando.it e ticketone.it.

Sabato 27 agosto arriverà Tommaso Paradiso con il tour “Tommy22” che, dopo Taormina, farà tappa ad Agrigento. Anche questo concerto ha una prevendita attiva sugli stessi circuiti. In questo caso sono previsti 3000 posti in piedi in modalità “stadio” e 1280 posti e sedere in tribuna numerata. I biglietti saranno quasi tutti telematici e l’ingresso sarà controllato attraverso un rilevatore del tutto simile a quello utilizzato per i Green pass. Si potranno acquistare comodamente da pc o smartphone per riceverli sul proprio dispositivo senza costi di spedizione e commissioni.

A questi 3 concerti si aggiungono quelli precedentemente annunciati: Elisa l’1 settembre, Irama il 3 settembre ed Eros Ramazzotti in doppia data il 17 e 18 settembre.

“Dopo oltre 10 anni - ha detto il patron Enzo Bellavia, presidente della Fondazione Teatro Valle dei Templi - torniamo a godere la musica dal vivo nel luogo più suggestivo: a Piano San Gregorio dove si svolsero i primi indimenticabili concerti all’inizio del millennio. E’ il luogo più suggestivo e più amato dal pubblico. Un ritorno in grande stile nella stagione della ripartenza”.

A breve saranno attivati un punto informativo e una biglietteria fisica in via Platone 5 ad Agrigento (recapito telefonico 0922 25019). Ulteriori informazioni su www.teatrovalledeitempli.it e sulle pagine Facebook e Instagram cercando “Teatro Valle dei Templi”.