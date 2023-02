Concerti d’estate, ecco le prime anticipazioni: torna “FestiValle” con un parterre di artisti internazionali

Siamo a febbraio ma si parla già di concerti estivi nella Valle dei Templi. Arrivano le prime anticipazioni sulla settima edizione di “Festivalle”, la kermesse musicale dove le sonorità jazz incontrano le contaminazioni contemporanee. Si svolgerà nella prima settimana di agosto e i primi artisti che gli organizzatori hanno svelato sono tutti internazionali: Seun Kuti & Egypt 80, Lady Blackbird, C’mon Tigre, Fred Wesley & the new JB’s, Shai Maestro, TUNNG. Non solo musica ma anche arti digitali: “Festivalle” si conferma come una sorta di “boutique festival” con concerti immersi nella magia millenaria della Valle dei Templi. Ogni concerto sarà collocato in luoghi senza tempo: i live al tramonto nel rigoglioso giardino della Kolymbethra con vista sul Tempio dei Dioscuri, la prima serata sul main stage ai piedi del maestoso tempio di Giunone per finire il rituale di passaggio dell’alba al Tempio della Concordia, con uno speciale evento teatrale, aspettando il momento in cui i primi raggi di luce scaldano il giallo della pietra arenaria delle colonne doriche.

“Festivalle” ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere attraverso la musica e la cultura le bellezze artistiche e naturali del territorio agrigentino, con la volontà di offrire un vero e proprio format esperienziale che negli anni si è arricchito di percorsi e spunti turistici che offrono l’occasione di vivere il patrimonio artistico, storico e naturale della Valle dei templi in modo inedito.

Nelle prossime settimane seguiranno gli annunci di tanti altri musicisti, dj e artisti che si esibiranno tra la Valle dei templi, il giardino della Kolimbethra e le dune di sabbia del lungomare agrigentino.