Elisa e Irama come Tommaso Paradiso: altri 2 concerti da “tutto esaurito” nella Valle dei Templi

Per Elisa è una tournée rivoluzionaria all’insegna dell’ambiente e della cultura “green”. Per Irama è un momento magico dove ogni canzone diventa “tormentone” in radio e in discoteca. I due artisti saranno rispettivamente l’1 e il 3 settembre al teatro Valle dei Templi a Piano San Gregorio per quelli che si preannunciano gli eventi più attesi del Festival “Il mito”.

E come Tommaso Paradiso faranno registrare il “tutto esaurito” riempiendo gli oltre 4 mila posti a sedere del teatro sotto la collina dei templi.

Elisa Toffoli è ormai nel pieno del “Back to the Future Tour” che rappresenta una vera e propria dichiarazione d’amore per la musica e per il pianeta: il futuro della terra, per la cantante, deve passare da un radicale cambiamento del nostro stile di vita e sarà il messaggio che lancerà dal palco proponendo il meglio del suo repertorio. I biglietti del suo concerto sono andati letteralmente a ruba confermando il grande interesse per la cantautrice triestina che ha festeggiato i 25 anni di carriera.

Irama ha invece stracciato ogni record: è bastato mettere ufficialmente in vendita i ticket nei canali telematici che si sono volatilizzati quasi immediatamente. Ha esordito ufficialmente nel panorama discografico partecipando al 66º Festival di Sanremo nel 2016 con il singolo ”Cosa resterà” nella categoria "Nuove Proposte".

Il successo vero è però arrivato dopo la vittoria ad “Amici” nel 2018. Poi un susseguirsi di successi con ben 35 dischi di platino e 5 dischi d'oro, corrispondenti a 2.485 000 unità di vendita certificate dalla FIMI.

E dopo di loro ci saranno Coez il 9 settembre, Drusilla Foer il 10 e poi Eros Ramazzotti nelle 2 serate finali del 17 e 18 settembre.