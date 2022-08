Concerti d’estate, turisti da Verona preferiscono la Valle dei Templi per vedere Eros Ramazzotti: “E’ uno scenario ancora più bello della nostra Arena”

“Noi abbiamo l’Arena di Verona, ma voi avete la Valle dei Templi che è tutta un’altra cosa”. E’ una frase che numerosi turisti, che arriveranno ad Agrigento a settembre, hanno pronunciato al telefono acquistando i biglietti per le prime due tappe del “World tour première” di Eros Ramazzotti in programma a Piano San Gregorio il 17 e 18 settembre.

Il cantautore romano farà partire la nuova tournée mondiale il 15 settembre da “La plaza de toros” di Siviglia, ma le 2 serate nella Valle dei Templi saranno le prime in Italia. Due giorni dopo, infatti, Eros andrà all’Arena di Verona - dal 20 al 24 settembre - per poi spostarsi ad Atene. I fan del Nord Italia potrebbero goderselo tranquillamente nella più vicina Arena di Verona, eppure in tantissimi preferiscono attraversare lo Stivale e raggiungere Agrigento perché - hanno detto agli addetti alla vendita dei biglietti - la Valle dei Templi è uno scenario che non può competere con nessuno”. Il risultato di tutto ciò è che la prima serata è già “sold out” mentre per la seconda rimangono ancora pochi posti liberi, ed è caccia all’ultimo ticket.

Non è solo Ramazzotti a fare da padrone all’interno del cartellone degli eventi estivi del festival “Il mito nella Valle dei Templi”: anche i concerti di Elisa l’1 settembre, di Irama il 3 settembre e di Tommaso Paradiso il 27 agosto stanno battendo tutti i record in termini di vendite stabilendo un successo senza precedenti per questo “ritorno” degli spettacoli musicali a Piano San Gregorio dopo 11 anni di assenza e, soprattutto, dopo 2 anni terribili di pandemia.

“Non c’è nessuno spettacolo in cartellone - ha detto Federico Bellavia della Fondazione Teatro Valle dei Templi - che sta avendo difficoltà a riempire la platea. Anche il concerto di Coez, in programma il 9 settembre, che aveva stentato all’inizio perché ultimo ad essere ufficializzato in ordine di tempo, adesso sta letteralmente prendendo il volo. Mentre Capo Plaza, idolo dei giovanissimi, sta facendo salire rapidamente il numero dei ticket venduti nonostante la tipologia di pubblico molto giovane che, per sua natura, non è abituata ad acquistare il biglietto con largo anticipo”.

Federico Bellavia ha ribadito che è sempre preferibile, per facilità ed immediatezza, rivolgersi al circuito telematico per assicurarsi i biglietti. Ma allo stesso tempo ha ricordato che sono attivi i punti vendita fisici per tutti coloro che hanno difficoltà a procedere con l’acquisto on line: “La biglietteria del teatro Valle dei Templi - ha ricordato - è situata proprio all’ingresso di Piano San Gregorio ed è aperta tutti i giorni dalle 9,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 20. E’ possibile anche recarsi nei punti di via Platone ad Agrigento e allo Sport Village. Per informazioni basta chiamare lo 0922 25019”.