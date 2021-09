"Il mattone del mondo", il Conalpa riceve la staffetta simbolo di pace davanti alla stele di Livatino

La delegazione agrigentina del Conalpa ha ricevuto la staffetta ciclistica "Il mattone del mondo" nella stele di contrada Gasena sulla statale 640, dove è stato ucciso il giudice Rosario Livatino.

La staffetta, partita il 22 Agosto da Feltre, in 12 tappe e 1500 km di percorso ha portato sulla tomba del giudice beato una mattonella in vetro, in cui sono stati racchiusi pugni di terra provenienti da ben 199 paesi del mondo, mescolate tra loro senza possibilità di distinguerle o separarle, un vero segno tangibile di pace e fratellanza tra i popoli.

"In segno di ringraziamento per l’iniziativa portatrice di un messaggio di pace che è auspicio che i popoli della terra diventino tutt’uno, senza diseguaglianze e senza discriminazioni razziali e religiose, e per la scelta di affidarla al Giudice Ragazzino, simbolo di lotta concreta contro cosa nostra - spiegano gli organizzatori -, la delegazione agrigentina del Conalpa ha piantato una pianta di carrubo, segno di legalità e del nostro territorio siciliano, che il beato giudice ha tanto amato e protetto".

Il Conalpa aggiunge: "La messa a dimora del carrubo possa essere da stimolo per piantare altre piante. Speriamo che Anas, Regione Sicilia e Comuni di Agrigento, Canicattì e Palma di Montechiaro possono realizzare attorno alla stele il giardino della memoria promesso da Anas e Regione".