"Tante idee per … sconfiggere la solitudine e la disconnessione sociale": tante le scuole partecipanti

E' in dirittura d’arrivo la seconda edizione del concorso per gli studenti delle scuole di Agrigento, promosso dalla comunità missionaria Porta Aperta intitolato "Tante idee per...".

Il tema proposto quest'anno dall’equipe composto dalle suore e dai laici appartenenti alla Comunità, è "Tante idee per … sconfiggere la solitudine e la disconnessione sociale".

Oltre 500 studenti, guidati dai loro docenti, hanno partecipato al concorso con grande entusiasmo e creatività elaborando disegni, testi scritti, video e canzoni, offrendo spunti di riflessione originali e interessanti su come contrastare la solitudine e la disconnessione sociale. La manifestazione finale si terrà presso il Teatro Pirandello di Agrigento, il 27 maggio prossimo alle 9.

Saranno premiati i vincitori di ogni categoria scelti dalla giuria. I premi saranno offerti da diversi sponsor che hanno permesso così la realizzazione del concorso quest’anno. “L'evento è un'occasione importante per sensibilizzare i giovani sull'importanza delle relazioni sociali e per incoraggiarli a prendersi cura di chi si sente solo ed escluso - sostiene suor Maria Grazia Pillitteri, responsabile della comunità missionaria Porta aperta - ne approfitto per ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito al successo di questa seconda edizione del concorso, in particolare gli studenti, i loro insegnanti, i membri della giuria e le autorità religiose e cittadine, gli sponsor, il service e soprattutto i nostri volontari che con tanta generosità hanno portato avanti questa iniziativa".