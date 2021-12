Voucher per disabili gravi, il Comune pubblica l'avviso

Il Comune di Agrigento pubblica sul proprio sito internet l'avviso pubblico per l’erogazione di contributi sotto forma di voucher per i disabili minori gravi per portare a compimento progetti individuali assistenziali, sociali e riabilitativi.

Lo comunica l'assessore ai Servizi sociali Marco Vullo. "Lo scopo - dice - sarà offrire dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per i minori gravi che daranno sollievo alle famiglie e migliorare lo standard di vita".

Le attività riguarderanno integrazione scolastica, integrazione socio-economica e lavorativa, inserimento ed integrazione sociale. Le domande scadono il 9 dicembre.