Il Comune di Agrigento entra nel mondo del digitale, ecco la scuola Internet

Il Comune di Agrigento ha aderito ufficialmente alla Scuola Internet per tutti, il programma di formazione online della durata di 4 ore (quattro incontri da un’ora ciascuno) che ha lo scopo di fornire gli strumenti adeguati e le nuove applicazioni digitali per il lavoro e la vita di tutti i giorni per i cittadini agrigentini senza vincolo di età e di titoli scolastici.

Lo comunica l'assessore al Digitale, Marco Vullo, che precisa: "Sono corsi gratuiti e aperti a tutti. Basta una conoscenza base dei principali device".

Per iscriversi già nel sito istituzionale del comune c’è il link di adesione: https://forms.gle/uFx9tegR7Dc1vUU26.

Il progetto è promosso da Tim in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale, nell’ambito del programma nazionale Operazione risorgimento digitale, sostenuto da istituzioni, aziende e società civile per dare una netta accelerata al processo di digitalizzazione ai cittadini.