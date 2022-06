Asilo Nido Santa Marta, il Comune proroga le iscrizioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

SI AVVISANO

le famiglie con bambini/e di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni, residenti nel territorio del Distretto D/1 - Comune di Agrigento, che è possibile presentare istanza di iscrizione per la frequenza dell’asilo nido “ Santa Marta” fino alla data del 15.07.2022, avendo ancora i dei posti disponibili.

La frequenza è assolutamente gratuita.

Il servizio sarà attivato a partire dal mese di settembre p.v e per una durata di nove mesi.

Le istanze di iscrizione possono essere ritirate presso gli uffici della P.I. di Piazza Gallo o essere scaricate dal sito web dell’Ente, e vanno consegnate negli stessi uffici brevi manu o per email all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.agrigento.it