Commissario Montalbano, i personaggi di Camilleri tornano in tv con una versione rinnovata in 4K

L’attesa è finita da domani sera, 14 settembre alle ore 21,20, il Commissario Montalbano, la saga di successo nata dalla penna creativa di papà Andrea Camilleri, torna su Rai Uno con gli episodi girati nel 1999. La serie televisiva, con protagonista Luca Zingaretti, sarà trasmessa anche sul canale Rai4K.

A prendere nuova vita nelle prossime settimane le puntate restaurate del commissario più amato dagli italiani: Il ladro di merendine, La voce del violino, La forma dell’acqua e Il cane di terracotta. Un tuffo nel passato che consentirà di rivedere sul piccolo schermo oltre al commissario Salvo Montalbano anche Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Giuseppe Fazio), Angelo Russo (Agatino Catarella) e Katharina Böhm (Livia Burlando).

Queste le trame delle prossime puntate in programma. Si parte con "Il ladro di merendine". L’omicidio di un tunisino su un peschereccio coinvolge il vicequestore Mimì Augello, a morire anche il commerciante Aurelio Lapecora, la moglie di quest’ultimo sostiene che sia stata l’amante sparita nel nulla. A risolvere l’enigma ci penserà il commissario Salvo Montalbano.

Seconda puntata con "La voce del violino". A uccidere la bella Michela Licalzi, trovata nuda in una casa abbandonata, è stato Maurizio Di Blasi che sembrava provare per lei un’attrazione fisica? A non esserne troppo convinto il commissario Montalbano.

Terza puntata restaurata "La forma dell’acqua". Dentro una stalla viene trovato morto l’ingegnere Luparello, che su indicazione del medico sarebbe deceduto durante un rapporto sessuale. Tutti gli indizi portano a Ingrid, ma il commissario Montalbano vorrà vederci più chiaro in questa storia.

La quarta puntata, "Il cane di terracotta", vede coivolto il commissario in una vicenda riguardante l’anziano boss Tanu 'u Greco e un grande traffico di armi . L’aver trovato due scheletri in un deposito cambierà il corso dell’indagine.