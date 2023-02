Sanremo 2023, i Coma_Cose girano il video della loro canzone alla Scala dei Turchi

Prima di volare a Sanremo, per partecipare all’edizione numero 73 del Festival, hanno inciso in studio la canzone che porteranno sul palco dell’Ariston e hanno anche realizzato il video, pronto ad essere lanciato poco dopo la loro esibizione.

Il duo milanese Coma_Cose si presenta in gara con il brano “L’addio”. E' la seconda volta sul palco dell’Ariston dopo l’esordio nel 2021 con “Fiamme negli occhi”. Hanno scelto la marna bianca della Scala dei Turchi per girare il video de “L’addio” e hanno anche postato su Instagram alcune foto scattate durante le pause sul set.

Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, in arte California e Fausto Lama, mostrano come sempre tanta complicità e tenerezza nelle foto realizzate ai piedi della Scala dei Turchi: “Nel testo di questa canzone - dicono - in molti si specchieranno”. La coppia, non solo nella musica ma anche nella vita, racconta di un brano intimo e fragile: “Questa canzone è una ballad mai prima d’ora così vicino alla nostra vita privata. ‘L’addio’ parla del superamento di una crisi che abbiamo avuto. E’ un invito a resistere per un sentimento per cui vale la pena lottare”.

Nel 2021, anno del loro esordio a Sanremo, non c’era pubblico in sala a causa dell’emergenza Covid. “Ma questa volta ci sarà - dicono - e quest’idea ci fa tremare le gambe dall’emozione”.