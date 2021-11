"Un Natale con un sorriso in più", organizzata colletta alimentare per chi ha bisogno

Colletta alimentare per contrastare il crescente bisogno di persone che non riescono più a procurarsi nemmeno un pasto decente al giorno. Ad organizzarla - per il 18 dicembre - è il presidente dell’associazione “I Ragazzi della Trinacria” Aps e suor Stellina della “Mensa della solidarietà” comunità missionaria “Porte Aperte”.

Il 18 dicembre, attraverso tanti volontari (associazione "I ragazzi della Trinacria", gruppo Scout Agrigento 7, associazione “Spiagge Pulite”, Wwf), nei maggiori supermercati (il Centesimo, Paghi Poco, R7 Supermercati, ARD Discount, EuroSpin) nel territorio del Comune di Agrigento, verrà effettuata la colletta alimentare.

Viene rivolto anche un appello alla comunità affinché partecipino alla colletta donando - dalle ore 9 alle 13.30 - uno o più alimenti.