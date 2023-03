Da Belfast a Sambuca per stabilirsi con tutta la famiglia, il vicesindaco Cacioppo: “Il nostro borgo esempio di qualità della vita”

Una nuova vita, un lavoro che si è “portato in tasca” per farlo rifiorire in un luogo lontano anni luce dalla Belfast “violenta e caotica” che, paradossalmente, gli stava stretta.

Adesso ha trovato l’equilibrio interiore, e non solo, in un piccolo paesino del Sud Italia: a Sambuca di Sicilia che non arriva neanche a 6 mila abitanti, ma che ha tutto ciò che serve per renderlo felice e pienamente appagato.

La storia di Claudio Nosari, artigiano del cuoio che realizza selle pregiatissime che fanno la gioia dei motociclisti di tutto il mondo (ma anche cinture per chitarre, borse, portafogli, sandali, accessori per l’equitazione) è un di quelle che lascia il segno.

Aveva deciso di lasciare la capitale irlandese per trasferirsi a Malta. Ma durante il viaggio ha scoperto il piccolo paese dell’entroterra innamorandosene a tal punto da cambiare i piani e mettere radici. E da quel momento è cominciata una nuova vita per lui, la compagna, i 3 figli e i suoi animali. Ha restaurato un vecchio granaio per mettere in piedi il suo laboratorio e adesso ha tutto quello che gli serve per vivere sereno, in un luogo dove ha trovato ospitalità, calore, gentilezza e cibi genuini.

"La storia di questa famiglia - ha detto il vicesindaco di Sambuca di Sicilia Giuseppe Cacioppo - è per noi un modello che induce a riflettere sull'importanza della qualità della vita. Il nostro borgo ne è il perfetto esempio perché si presta ad accogliere scelte radicali come quella compiuta da Claudio e dalla moglie. È un luogo che ogni giorno raccoglie sempre nuovi frutti. La famiglia Nosari è uno di questi".