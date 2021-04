Giornali on line più letti, la classifica di marzo della piattaforma Similarweb

Le quattro testate Citynews restano al secondo posto dietro il sito del Giornale di Sicilia (Gds.it) nella classifica dei giornali on line più letti ad Agrigento a marzo 2021. Con 8,68 milioni di visite il Gds.it è in testa, poco dietro con quasi 7,79 milioni ci sono PalermoToday (4,72 milioni), CataniaToday (1,41 milioni), AgrigentoNotizie (1,38 milioni) e MessinaToday (284,72 mila). Al terzo posto invece c'è RepubblicaPalermo con 4,58 milioni. Fuori dal podio, ma con buoni risultati, LiveSicilia (2,02 milioni) e BlogSicilia (1,90 milioni).

Con questi dati prosegue l'appuntamento mensile per fotografare la situazione dei principali siti di informazione letti ad Agrigento. Per stilare la classifica abbiamo scelto di utilizzare la piattaforma Similarweb, che rileva i dati di traffico e li pubblica in modo accessibile e visibile per tutti.

Tornando alla classifica, c'è da tener conto come tutte le realtà editoriali prese in considerazione abbiano tutte respiro regionale (anche nazionale e internazionale nel caso del Gds.it), mentre la peculiarità delle testate Citynews è quella di essere tipicamente local e quindi dare esclusivamente le notizie della provincia di riferimento, cosa che ovviamente diminuisce il numero di lettori ai quali si rivolge. E in Sicilia il gruppo Citynews al momento copre solo quattro province su nove.

Alla sesta posizione di questa speciale graduatoria c'è IlSicilia.it con 1,82 milioni, segue Grandangolo.it con 1,22 milioni e QdS.it con 639,96 mila.