Classifica del “Sole 24 ore”: Francesco Micciché è al 50esimo posto tra i sindaci più amati d’Italia

Francesco Micciché occupa la posizione numero 50 nella classifica del “Sole 24 ore” che riguarda l’indice di gradimento dei sindaci in Italia. Uno studio puramente statistico realizzato dall’istituto demoscopico Noto, con cadenza annuale, che si chiama “Governance Poll”.

I dati scaturiscono da una domanda semplice e diretta rivolta agli intervistati: “Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?”. Il risultato ottenuto da Miccichè, facendo un raffronto con il dato reale ottenuto nel 2020 al termine del turno di ballottaggio in cui si impose sull’uscente Lillo Firetto, è del 6,9 per cento inferiore. Micciché al ballottaggio venne eletto con il 60,4 per cento delle preferenze. Oggi la percentuale di gradimento è del 53,5 per cento. Quindi vuol dire che avrebbe “perso” (ma si tratta solo di statistica e non di voti reali come allora) il 6,9 per cento dei consensi.

La classifica pubblicata oggi è composta da 87 posizioni complessive che si riferiscono ad altrettanti Comuni italiani. Miccichè si trova dunque, con il suo 50esimo posto, nella metà inferiore della graduatoria. Ma va detto che il suo risultato è comunque di rilievo se collocato esclusivamente in Sicilia dato che supera i colleghi di Palermo e Messina. Perde il confronto solo con il sindaco di Enna che si è piazzato al 44esimo posto. Ma va anche rilevato che in questa classifica non figurano Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa perché sono città in cui l’ultima tornata elettorale è troppo recente e non è dunque ancora possibile tracciare un bilancio attendibile in termini di gradimento.