Cittadella sanitaria, il 3 giugno gli uffici rimarranno chiusi per disinfestazione

La "Cittadella sanitaria" di Agrigento, sede dell'Asp al Viale della Vittoria, rimarrà chiusa nella giornata del 3 giugno per un intervento di disinfestazione programmato.



I locali e gli uffici, pertanto, non riceveranno il pubblico per consentire un intervento di disinfestazione e derattizzazione dell’intera area.