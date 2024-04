Cisl Poste: l'agrigentino Gianluca Raia eletto coordinatore regionale dei direttori

Gianluca Raia è stato eletto coordinatore regionale "quadri", ovvero dei direttori, di Cisl Poste Sicilia. Trentasei anni, di Lucca Sicula, dirige da anni il centro di distribuzione di Agrigento.

A fianco di Raia, che ha maturato esperienza sindacale anche in Lombardia, opereranno la catanese Soraya Rogazione e il ragusano Giuseppe Bascietto.

"Spero di essere un punto di riferimento per tutti i postali – commenta il nuovo coordinatore –, soprattutto in questa fase delicata dove ci attendono sfide importanti. Lavoreremo senza risparmiarci nell’interesse esclusivo dei lavoratori al fine di tutelare i loro diritti. Credo molto nel lavoro di gruppo e nel suo valore sociale".

I lavori si sono svolti nella sede regionale del sindacato lavoratori Poste di Cisl di Palermo alla presenza della segreteria regionale e del coordinatore quadri nazionale, Domenico Antonio Giannattasio, il quale ha sottolineato "il ruolo fondamentale svolto dal coordinamento dei quadri, per dare ascolto e potere di rappresentanza alle tante voci che compongono il panorama. Rappresentano - conclude - un punto di riferimento essenziale per Cisl Poste, in quanto garantiscono il contatto diretto con i lavoratori e con le loro esigenze".

Così il segretario regionale di Cisl Poste, Maurizio Affatigato: "L'elezione di Gianluca Raia e la nomina di Soraya Rogazione e Giuseppe Bascietto come coordinatori rappresentano un nuovo inizio per il coordinamento quadri di Cisl Poste Sicilia. Siamo certi che il nuovo team, grazie alla sua esperienza, competenza e passione saprà dare nuovo slancio all'attività del coordinamento e rafforzare ulteriormente il ruolo dei quadri all'interno della nostra organizzazione".