La Firs Cisl di Agrigento, Caltanissetta ed Enna a congresso: Alessandro nuovo segretario

First Cisl ha rinnovato la segreteria del territorio di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. I delegati al secondo congresso della federazione cislina, che rappresenta i lavoratori di banche, assicurazioni, riscossioni, authority, hanno eletto segretario generale Antonio Alessandro. 56 anni, di Vittoria, dipendente Unicredit.

Succede al segretario uscente Francesco Greco, anche lui dipendente Unicredt. La nuova segreteria viene completata dalla nissena Emma Grazia Linda, dipendente Unicredit e da Lillo Savitteri, agrigentino, dipendente Intesa Sanpaolo.

Nel suo discorso d’insediamento il neo segretario Antonio Alessandro ha voluto ringraziare i componenti la segreteria uscente e il vecchio direttivo. "Come dirigenti di First Cisl abbiamo sempre agito da squadra ben amalgamata. Questo è un valore che abbiamo il dovere di preservare perché le emergenze non finiscono mai. Sono consapevole di quanto possa essere impegnativo l’incarico affidatomi che cercherò di assolvere con puntiglio e in piena concordia".