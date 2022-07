Dal Taganu di Aragona ai Cavatelli, i cinque piatti imperdibili della cucina agrigentina

"Paese che vai, usanza che trovi" e il cibo incarna sicuramente l’essenza del territorio e il suo spirito. Ma quali sono i cinque piatti più conosciuti della cucina agrigentilna? Pietanze genuine, dal gusto ricco, che ancora oggi diventano il simbolo di una tradizione culinaria che resiste nel tempo. Comincia da qui il nostro tour nei sapori nella succulenta cucina siciliana.

Cominciamo con il più diffuso il Taganu di Aragona, un pasticcio di pasta dal gusto intenso che arriva direttamente dalla tradizione contadina e che prende il nome dal tegame in terracotta in cui ancora oggi viene cucinato. Una ricetta la sua del periodo pasquale che si tramanda di generazione in generazione, a base di pasta, uova ,formaggio e carne. Una volta questo piatto veniva preparato in contenitori di creta che a fine cottura venivano distrutti. La ricetta fu creata da una donna che la preparò con tutti i prodotti che aveva in credenza .

La pasta co’ maccu è una minestra della tradizione siciliana preparata con le fave, originaria del paese Raffadari. Un piatto povero ottenuto attraverso la cottura prolungata delle fave che diventano una crema. Da consumare come primo piatto o piatto unico.

I cavatelli all’Agrigentina. Una pasta fresca realizzata con farina di grano duro condita con prodotti del territorio: pomodoro,melanzane, cipolla , basilico e ricotta salata. Ingredienti che ricordano la Norma catanese.

Minestra di san Giuseppe . Inizialmente preparata per la festa del santo si può considerare una variante del macco di fave, con l’aggiunta di altri legumi quali: fagioli, ceci e verdure.

‘Mpignulata di Grotte. Pietanza che si realizza per la festa di San Martino a Grotte, in provincia di Agrigento. Una sfoglia rotonda che si trova in rosticceria ripiena di carne di maiale tritata, cipolla e olive. Ottimo street food da gustare in compagnia.