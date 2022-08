Cianciana sempre più "buen retiro" dei vip: concessa la cittadinanza onoraria all'attore Ray Winstone

Cianciana è sempre più "buen retiro" per i vip inglesi e americani. Il piccolo centro dell'Agrigentino è infatti ormai da alcuni anni meta prediletta di grandi nomi del cinema e dello spettacolo,

Per questo, nei giorni scorsi, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Martorana e il consiglio comunale hanno donato la cittadinanza onoraria all'attore hollywoodiano, Ray Winstone.

Volto notissimo del grande schermo, ha partecipato a film come King Arthur, The Departed, Ritorno a Cold Mountain, La leggenda di Beowulf e, di recente, è stato il "cattivo" nel colossal Marvel "Vedova nera" interpretando il generale Dreykov e da ormai un decennio risiede per alcuni mesi l'anno a Cianciana.

"L'attore inglese - dice una nota del Comune - ha convinto, negli ultimi anni, moltissimi suoi connazionali ad acquistare casa proprio a Cianciana, tanto che la colonia inglese in questo meraviglioso borgo è ampiamente numerosa ed è in continua crescita visto che ogni anno, soprattutto d'estate, arrivano in tanti per una breve vacanza".