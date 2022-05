Chiara Ferragni è al Verdura Resort di Sciacca, foto in suite per presentare la collezione di occhiali e partitella a golf

Un weekend non proprio fortunato dal punto di vista meteorologico: pioggia battente ma tanto amore per una terra che ha sempre scelto per i momenti che contano. Chiara Ferragni ha compiuto 35 anni ed è tornata nell’isola come aveva già fatto per il suo matrimonio. Questa volta ha organizzato una festa spalmata in più giorni, con il marito Fedez (in splendida forma dopo il recente intervento chirurgico) e i due figli Vittoria e Leone. Oltre a loro, una “ciurma” - così le piace chiamare il ristrettissimo gruppo di amici che l’hanno accompagnata in questo viaggio - composta da 16 persone. Per ogni singolo invitato un piccolo “compitino”: annotare le impressioni, le sensazioni e le emozioni di viaggio su un’esclusiva agenda personalizzata.

“Un weekend di splendore e bellezza in una terra in cui dovrebbe sempre splendere il sole”: quasi come a voler dire che la pioggia di questi giorni proprio non si addice ad un posto magico come la Sicilia.

Adesso Chiara Ferragni è al Verdura Golf Resort di Sciacca, ma nei giorni precedenti era stata ospite a Villa Igiea a Palermo. Entrambe le strutture sono della Rocco Forte Hotels. Ma se a Villa Igiea si è dedicata alla famiglia e agli amici, con un party super glamour, tre torte e piatti curati da chef stellati, a Sciacca Chiara Ferragni è andata soprattutto per lavoro, per realizzare uno shooting fotografico dedicato alla promozione della sua nuova linea di occhiali da sole caratterizzata dall’inconfondibile marchio con l’occhio azzurro.

Per lei, naturalmente, è stata scelta una delle migliori suite della struttura che è diventata la sua “casa” temporanea. All’interno Chiara ha realizzato le foto con il rumore della pioggia battente. Ma c’è stato spazio anche per un esclusivo aperitivo nel cocktail bar che il Verdura offre ai suoi clienti in riva al mare. Il giorno successivo, martedì mattina dopo la colazione, una partitella a golf nel bellissimo “green”: impossibile non approfittare dei campi del Verdura considerati un vero e proprio “must” per i golfisti professionisti di tutto il mondo. Fitto il riserbo sui prossimi impegni a Sciacca. D’altronde la prerogativa delle strutture di Rocco Forte (pochi giorni fa aveva ospitato la campionessa di nuoto Federica Pellegrini) è proprio quella di garantire il massimo della privacy ai propri clienti vip. Sono loro stessi, se lo desiderano, a svelare i loro movimenti attraverso i social, come del resto Chiara Ferragni ha sempre fatto sul suo profilo Instagram con numeri da record.