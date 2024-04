Fa le valigie e diventa chef di alto livello a Londra, Colletti torna dopo 25 anni nella sua Alessandria della Rocca

Lo chef Giuseppe Colletti era partito dalla Sicilia un quarto di secolo fa per cercare fortuna all’estero. Con la valigia di cartone, come facevano in tanti, aveva un obiettivo ben preciso: diventare uno chef prestigioso. Aveva 30 anni quando lasciò la sua terra di origine e ora vanta un curriculum davvero invidiabile: un professionista che, dopo un primo periodo di inevitabile gavetta, ha fatto esperienza al “Cecconi” e allo “Zafferano” che figurano tra i più rinomati locali londinesi. Ora è un “senior chef de partie”.

Ma non ha dimenticato il piccolo paese di origine paterna che si trova nell’entroterra agrigentino: Alessandria della Rocca. In questi giorni, dopo ben 25 anni di assenza, Giuseppe Colletti è tornato alle origini e ha voluto incontrare amministratori e dirigenti sportivi locali. In particolare l'assessore al turismo, alla cultura e allo sporto sport Plazza Adelina, l'associazione "Alemondo" con il presidente Armando Cannata ed il vicepresidente Gianni Settecase e con il presidente dell’Alessandria della Rocca Calcio Nino Ingo per sviluppare un progetto tra arte culinaria e prodotti locali. Un’iniziativa che si concretizzerà nei mesi estivi in occasione di feste patronali.

“E’ stato un incontro piacevole ed emozionante - ha detto Colletti che è stato accolto a braccia a perte - e ho particolarmente apprezzato gli omaggi a me riservati. Si tratta di diversi prodotti culinari di nicchia che sicuramente porterò nella mia cucina”.

