Volontari cercasi alla Caritas diocesana: “I poveri crescono abbiamo bisogno di una mano”

I poveri aumentano, cresce la domanda e sono numerosi i servizi che la Caritas diocesana di Agrigento da sempre in prima linea a sostegno della comunità offre, ma c’è sempre più bisogno di volontari che abbraccino la mission dell’ente solidale: aiutare i più bisognosi.

“Alla mensa serale, la Locanda di Maria, si registrano ormai da più di 2 anni almeno 50-60 ospiti fissi che per 356 giorni l’anno ricevono il proprio pasto caldo serale; al Servizio di Doposcuola si accolgono più di 20 bambini che ogni giorno vengono seguiti nello svolgimento dei propri compiti perché possano avere un’opportunità in più, cosa che i genitori non riescono a fare e lo stesso vale per il Corso di Italiano per Stranieri dove ormai da 7 anni, due volte a settimana, si prova addirittura a fare un accompagnamento personalizzato affinché nessuno rimanga indietro. La lista è lunga, ci sono i Laboratori per i bambini, quelli per i ragazzi e tutti gli altri servizi come il Magazzino di distribuzione Indumenti e altri ancora, lunga quasi come la fila del Centro di Ascolto diocesano dove ogni giorno confluiscono decine e decine di richieste. Insomma, abbiamo bisogno di una mano per fare tutto questo!”, si legge nel sito ufficiale.

Ma come fare per entrare a far parte della squadra? Per diventare volontario in uno dei servizi dedicati alla povertà o delle attività finalizzate alla promozione e crescita umana basta scrivere a lscalzo@caritasagrigento.it o chiamare lo 0922.26905 . E’ possibile anche inviare un messaggio privato alle e pagine social Facebook e Instagram ufficiali.