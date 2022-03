Cercasi professori d’orchestra e coristi: il Consorzio universitario organizza un corso di formazione

Fino al 31 marzo ci sarà un’opportunità in più per i giovani in cerca di occupazione nel campo della musica. Ci si potrà infatti iscrivere a un nuovo corso di formazione professionale orchestrale e per maestri collaboratori - che avrà inizio già nel mese di aprile con una durata di 120 ore - bandito da “Empedocle Consorzio Universitario” di Agrigento. Le lezioni si terranno al conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera.

L’obiettivo è formare professori d’orchestra, maestri collaboratori, solisti e artisti del coro. Le lezioni saranno tenute dai docenti del conservatorio di Ribera e dei conservatori facenti parte della FEMURS (Federazione Musicale Regionale Siciliana) di Trapani e Messina. A conclusione del percorso formativo sarà messa in scena l’opera “Le Nozze di Figaro” di Mozart prevista per metà giugno 2022.

Il corso è destinato a 68 musicisti (38 professori d’orchestra, 12 artisti del coro, 15 solisti e 3 maestri collaboratori) e riservato agli allievi diplomati da non più di 2 anni accademici o iscritti ai corsi di vecchio ordinamento e ai corsi accademici di secondo e di primo livello AFAM, nonché agli iscritti ai corsi propedeutici dei conservatori di musica/ISSM e ai licei musicali con preparazione adeguata. Si vogliono così porre le basi per la genesi di un’orchestra sinfonica stabile del conservatorio “Arturo Toscanini” che possa contribuire in tal modo alla divulgazione culturale e musicale nel territorio e alla valorizzazione di giovani talenti.

Le domande di ammissione dovranno essere inviate a segreteria@istitutotoscanini.it. L’ammissione avviene attraverso audizione on line mediante registrazione audio-video. Info e moduli di iscrizione sono disponibili sul sito www.conservatoriotoscanini.it.