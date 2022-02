Come rilanciare il centro strorico? Guide turistiche e operatori del settore s’incontrano a Santo Spirito

Mercoledì 23 febbraio il museo di Santo Spirito, nel centro storico di Agrigento, ha ospitato una visita speciale da parte di operatori turistici e guide turistiche del territorio nella prospettiva di una valorizzazione del patrimonio museale del Comune di Agrigento.

Un'iniziativa, promossa dal Consorzio turistico Valle dei templi, grazie alla quale gli addetti ai lavori hanno dato seguito al loro percorso di aggiornamento. Sono stati coordinati da Claudio Castiglione e Salvatore Varisano, rispettivamente vicepresidente e segretario del Consorzio.

L'iniziativa si è svolta grazie alla disponibilità di Gabriella Costantino, già soprintendente ai Beni culturali di Agrigento, che ha condiviso con i partecipanti la sua competenza evidenziando il valore e la singolarità di reperti e manufatti esposti in questa struttura finora poco frequentata.

Il percorso proseguirà nei prossimi giorni con la visita al Collegio dei Filippini: anche questa una struttura museale ricca di motivi di interesse ma trascurata dall'utenza turistica.