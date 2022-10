Ristrutturazioni e adeguamento sismico degli immobili di Santa Croce, quasi 5 milioni dalla Regione

A distanza di 10 mesi dalla presentazione del progetto, è stato notificato al Comune, dall’assessorato regionale delle Infrastrutture, il finanziamento per gli interventi di verifica, ristrutturazione, adeguamento sismico e miglioramento energetico di trentacinque immobili di proprietà comunale ricadenti nel quartiere di Santa Croce e che versano in condizioni precarie.

L’importo del finanziamento ottenuto dal progetto è di 4.900.000 euro. Gli immobili interessati dal progetto sono in piazza Chiesa Santa Croce, via Santa Croce, via Alletto, via Gravano, via Recinto Oblati, via Zuppardo, via Balli I e via Balli II, Via Marsala, via Orti, via Santa Marta, cortile Baronello, via Garibaldi.

"Come amministrazione, in particolare con il mio assessorato all'Edilizia pubblica e privata - spiega l’assessore Gerlando Principato - stiamo tentando in tutti i modi di invertire il processo di degrado e svuotamento del centro storico, favorendo il recupero delle singole unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici, con interventi finalizzati a creare abitazioni sismicamente più sicure ed energicamente più efficienti e meno inquinanti, a salvaguardia dei volumi edificati e della memoria materiale”.