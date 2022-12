Giornata mondiale della disabilità, Notevoli note: "Serve più informazione sulla Musicoterapia"

Giornata mondiale della disabilità, il centro studi e ricerche di Musicoterapia "Notevoli note" lancia un appello: serve più formazione e conoscenza sulla disciplina.

Quando si parla di disabilità si pensa, infatti spesso, che i percorsi riabilitativi siano solo strettamente fisici, ma in realtà il mondo della disabilità è vasto, così come lo sono le terapie oggi esistenti per affrontare sindromi e patologie. C’è chi, ad esempio, si prende “cura” delle persone appunto attraverso una disciplina ancora oggi per molti poco conosciuta ma molto efficace.

“C’è ancora troppa poca informazione su questa disciplina nel nostro territorio – spiegano i fondatori del centro, Paolo Padalino e Pinella Sciacca - eppure questa disciplina è ormai riconosciuta a livello mondiale e, negli anni di esperienza del nostro Centro, ne abbiamo potuto testare l’efficacia in numerosi ambiti terapeutici”.

Diversi sono, infatti, gli ambiti di intervento, ad esempio: disturbi dello spettro autistico, ipoacusia, non vedenti e ipovedenti, deficit dell’attenzione e iperattività, disabilità motorie, sindrome di Down, di Rett, disturbi psichiatrici, difficoltà di apprendimento.

“Oggi, nella Giornata mondiale della disabilità – continuano i fondatori – è necessario diffondere maggiore consapevolezza sulle discipline come la Musicoterapia, della quale si parla troppo poco soprattutto al Sud e che, invece, negli anni ha restituito il sorriso a tante persone e tante famiglie. Va detto - concludono - che in tanti si stanno avvicinando a questo mondo, seguendo ad esempio il nostro corso di specializzazione triennale per diventare musicoterapeuti”.