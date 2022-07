Nasce una nuova società di produzione teatrale, la "6lab": via ai casting

Nasce una nuova realtà di produzione teatrale e cinematografica in città, via ai casting. Si tratta della "6Lab", voluta dall'operatore culturale Beniamino Biondi e dall'attrice Ilaria Bordenca e con l'organizzazione di Sergio Di Benedetto.

I provini si terranno nelle giornate di venerdì 15 luglio dalle 10 alle 18 e di sabato 16 luglio, dalle 10 alle 14, presso l’OpenSpace Theater di Agrigento, in via Empedocle, 159 e sono rivolti ad attori, comparse, figurazioni speciali e ballerini di ambo i sessi e di tutte le nazionalità, a patto che siano maggiorenni, anche se privi di precedenti esperienze.

"Il progetto dei casting nasce come esigenza concreta in relazione ad alcuni precise iniziative che hanno una definizione teatrale e cinematografica, e in questo modo s’intende entrare in contatto con realtà di talento spesso sommerse o non coordinate, provenienti da tutta la Sicilia - dice Biondi -, per creare delle formazioni utili volta per volta alla realizzazione dei singoli progetti, conquistando professionalità e formando nuove figure sulla scena".

"L’obiettivo - spiega Bordenca - è quello di creare una fucina di artisti giovani e meno giovani, performer da inserire nel nostro database per le nostre prossime produzioni. Crediamo tanto nelle risorse che il nostro territorio ci può offrire, affinché gli individui di questa collettività possano trovare nell’arte la culla del proprio contenimento emotivo, già come lo è la terra di Sicilia, ma che abbia anche l’azione, la spinta per sviluppare la propria possibilità professionale nel campo dell’arte".