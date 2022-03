Il Codacons torna sul caso Suv: “Acquistati con fondi per le famiglie, adesso pronti ad essere usati per fini istituzionali”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I Suv acquistati con i fondi per le famiglie sono “pronti” ad essere utilizzati per fini “istituzionali”.

La delibera di giunta n. 38 del 4 marzo 2022 sulle “linee guida per l’utilizzo di autovetture e notebook afferenti i servizi sociali, all’articolo 2 recita:

“Le autovetture nonché i notebook possono essere utilizzati, nella forma individuata ed indicata all’articolo 1 che sarà all’uopo formalizzata dai documenti/atti allegati alle presenti Linee Guida, in maniera del tutto gratuita, prioritariamente per tutte le attività disciplinate al precedente Art. 1, e in alternativa, qualora non prenotate e libere da qualsivoglia utilizzo, anche per fini istituzionali”.

È chiaro a tutti: i Suv (trasferiti dal parcheggio pluripiano al parcheggio del comando della polizia locale) sono stati acquistati per fini “istituzionali” con fondi stanziati per i “nostri bambini”.

Abbiamo inoltrato un supplemento di “esposto” agli stessi uffici del precedente, attendiamo notizie dagli organi preposti.

Noi non ci fermiamo e contestiamo chi sta amministrando in malo modo la cosa pubblica “distraendo fondi per la famiglia per acquisti inopportuni”.