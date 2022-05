Sambuca di Sicilia e le case a un euro: la CNN realizza un servizio e la definisce una “Piccola America”

”One euro home sell-off has created a little America in Italy”, ovvero ”La svendita delle case a un euro ha creato una piccola America ??in Italia: è questo il titolo di un servizio della CNN dedicato a Sambuca di Sicilia che sta diventando sempre di più una destinazione permanente per gli americani in cerca di un borgo “fuori dal mondo e dal tempo” per allontanarsi definitivamente dal caos e dalla frenesia delle metropoli.

E così diventa sempre più facile, secondo quanto raccontato dai giornalisti d’oltreoceano, sentire un accento americano nella piccola cittadina in provincia di Agrigento.

Insomma Sambuca di Sicilia, che si è guadagnata la reputazione di essere uno dei primi posti a svendere le vecchie case, sta dunque diventando una sorta di "Piccola America" ??italiana dopo che un'ondata di americani si è trasferita per accaparrarsi proprietà a buon mercato e dare nuova vita alla cittadina.

Sambuca ad attrarre acquirenti d'oltremare nel 2019 quando la stessa CNN diede la notizia sulla “svendita”: in breve tempo 16 abitazioni vennero acquistate a poco più di un dollaro. Poi, di nuovo nel luglio 2021, un’altra ondata di americani è “sbarcata” nel piccolo borgo dell’entroterra agrigentino quando sono stati offerti altri 10 vecchi edifici ad un prezzo simbolico di 2 euro ciascuno.