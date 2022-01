”Casa Sanremo”, tra i pizzaioli ufficiali c’è anche il riberese Giovanni Rafti

Giovanni Rafti, proprietario del ristorante-pizzeria Fellini, è pronto a raggiungere Sanremo per unirsi alla squadra dei pizzaioli ufficiali dell’edizione numero 72 del Festival della canzone italiana.

Riberese di 35 anni, sarà a "Casa Sanremo 2022” dall’1 al 5 febbraio. Per lui è la seconda vetrina nazionale dopo l’esperienza del 2019 nella competizione televisiva “Il boss delle pizze”.

"Casa Sanremo” è il luogo dove i cantanti in gara, i musicisti, i conduttori, i super ospiti e le maestranze coinvolte nella realizzazione del Festival potranno incontrarsi e scambiarsi opinioni. Al suo interno si svolgeranno alcune interviste e si porteranno avanti diverse iniziative ed eventi collaterali. Tra questi, nell’ambito del format "L'Italia in vetrina", ampio spazio verrà dato all’arte culinaria nelle sue molteplici sfaccettature e nelle sue declinazioni di origine geografica spaziando in lungo e in largo nella tradizione eno-gastronomica italiana. In questo contesto Giovanni Rafti, per tutta la durata di "Casa Sanremo”, sarà impegnato a preparare le sue pizze per deliziare i palati dei presenti in sala con i sapori della Sicilia.

"Sono davvero emozionato - dice - e per me è un onore essere stato scelto tra i pizzaioli che avranno la possibilità di fare assaggiare la propria pizza ai protagonisti del Festival di Sanremo. Ho giusto qualche idea da proporre. La mia passione è sempre stata la cucina. Ho iniziato ad impastare fin da ragazzino. Lo facevo per mia scelta, non mi pesava. Lo facevo con amore. I miei coetanei uscivano, facevano tardi e si divertivano. Anche io mi divertivo ma la cosa strana è che, a differenza loro, io lo facevo davanti ad un forno a legna. Sono sicuro che questa esperienza la porterò sempre nel cuore”.