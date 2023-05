Carnevale di Sciacca, cambiano programma e luoghi di svolgimento: ecco tutte le novità

La novità più importante è che la festa si sposta nel quartiere Perriera. Nuovi percorsi, dunque, ma anche nuovi servizi per rendere più agevole gli spostamenti dei tantissimi visitatori che raggiungeranno la città termale nei due weekend del 20 e 21 maggio e del 27 e 28 maggio.

Sabato 20 maggio alle 15, in via Salvator Allende (quartiere Perriera), si svolgerà la cerimonia d’inaugurazione: il sindaco Fabio Termine consegnerà le chiavi della città al “Re del Carnevale”, Peppe Nappa, dando così il via ufficiale alla festa.

Alle 15,15 la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati nel circuito di via Allende. Alle 19 l’inizio dello spettacolo di Carnevale, con i gruppi che accompagnano i carri sul palco, condotto da Roberta Mandalà e Giovanni Bilello. Alle 20,30 lo spettacolo serale con Sasà Salvaggio e Francesca Rettondini.

Domenica 21 maggio alle 11 la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in via Salvador Allende. Alle 11,30 in via Allende si svolgerà il “Carnevale dei bambini con l'animazione di Vinz Termine, Giovanni Giglio e Massimo Napoli. Alle 16 la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Alle 18 il “Revival degli inni della Sagra di Abracadabra. Alle 19 lo spettacolo con i gruppi che accompagnano i carri condotto da Roberta Mandalà e Giovanni Bilello. Alle 20,30 spettacolo spettacolo serale con Sasà Salvaggio e Matilde Brandi.

Sabato 27 maggio alle 15 la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in via Salvador Allende. Alle 19 lo spettacolo di Carnevale con i gruppi che accompagnano i carri condotto da Roberta Mandalà e Giovanni Bilello. Alle 20,30 lo spettacolo serale con Sasà Salvaggio e Manuela Arcuri.

Domenica 28 maggio alle 11 la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Alle 11,30 il “Carnevale dei bambini” in via Allende con la conduzione di Vinz Termine e Giovanni Giglio. Alle 16 la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Alle 18 il “Carnival Show” con Nanà. Alle 19 lo spettacolo di Carnevale con i gruppi che accompagnano i carri condotto da Roberta Mandalà e Giovanni Bilello. Alle 20,30 spettacolo serale con Sasà Salvaggio e Stefania Orlando. Chiusura con il tradizionale rogo del carro di Peppe Nappa.

Come muoversi

Sarà attivato un servizio di trasporto gratuito che collegherà l’area del centro città al quartiere della Perriera. Lo hanno reso noto il sindaco Fabio Termine e il vice sindaco Gianluca Fisco. I bus navetta saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno assistere alla festa carnascialesca partendo dal centro storico per raggiungere agevolmente l’area di via Allende. Il servizio sarà gratuito in quanto finanziato dal Comune di Sciacca e sarà disponibile il 20 e 21, il 27 e 28 maggio nelle ore di svolgimento degli spettacoli.