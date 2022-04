“Un albero per il futuro”, dalle vicine macerie della strage di Trilussa alle gemme di legalità nella scuola blu di Ravanusa

“Abbiamo scelto Ravanusa per mostrare, ancora una volta, la vicinza dell'Arma a questa città e lo abbiamo fatto con la gemma dell'albero di Falcone per lanciare un messaggio di crescita, di speranza e di legalità e di rispetto per l'ambiente ai più piccoli”. Così dai microfoni di AgrigentoNotizie ha parlato il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Vittorio Stingo dall'Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Ravanausa, a margine del progetto ministeriale “un albero per il futuro”. La “scuola blu” tristemente ricordata per la tragica esplosione dell'11 dicembre scorso in via Trilussa, unitamente ad altri 160 istituti italiani, ha partecipato al bando promosso dal ministero per la Transazione Ecologica in collaborazione con i carabinieri della Biodiversità, in mattinata nel cortile della scuola sono state messe a dimora diverse piante, fra le quali anche delle gemme dell'Albero di Falcone, il simbolo di legalità che davanti all'abitazione di via Notarbartolo a Palermo, ricorda il sacrificio delle vittime della strage di Capaci.

Il progetto di educazione alla legalità ambientale prevede per la provincia di Agrigento, la messa a dimora di 225 gemme dell'albero di Falcone che, grazie all'ausilio dei militari del centro anticrimine e natura, agli ordini dal tenente colonnello Vincenzo Castronovo, nei prossimi giorni raggiungeranno istituti scolastici di Grotte, Racalmuto, Favara, Canicattì, Licata, Agrigento, Caltabellotta, Burgio, Ribera, Sciacca, Sambuca di Sicilia e Lampedusa.