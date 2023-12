Cosa fare per Capodanno ad Agrigento? Veglioni, concerti e feste fino all’alba

Gli appuntamenti più attesi sono sicuramente i “concertoni” in piazza. E quest’anno ce ne saranno due: nella città dei templi e a Favara. Poi le feste in discoteca per chi ama i dancefloor dove si balla fino alle ore piccole.

Ecco gli appuntamenti ad Agrigento e provincia il 31 dicembre con qualche evento che anticipa la notte di San Silvestro.

(Articolo in aggiornamento)