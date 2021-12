I marinai festeggiano Santa Barbara, celebrazione in chiesa Madre a Porto Empedocle

In anticipo di un giorno rispetto alla festa liturgica, i marinai della capitaneria di Porto Empedocle hanno festeggiato la loro patrona Santa Barbara. Insieme ai loro familiari e alle massime autorità civili e militari si sono ritrovati presso la chiesa Madre in via Roma per un momento di preghiera con la solenne concelebrazione presieduta dal cappellano militare don Salvatore Falzone.

A fare gli onori di casa è stato il comandante della capitaneria di porto, capitano di fregata Fabio Serafino ed i reduci dell’Anmi (Associazione dei marinai d’Italia).

Nella sua omelia don Salvatore ha ricordato la figura di Santa Barbara, l’attualità della sua fede e la fermezza della sua vita. Ha avuto parole di elogio per il lavoro svolto dal personale della capitaneria con un ricordo particolare per chi ha sacrificato la vita nell’adempimento del proprio dovere.