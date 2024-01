Capitale della cultura, la Tua s'inventa un concorso: in palio abbonamenti per i bus e cene di San Valentino

Tre abbonamenti per usufruire gratuitamente degli autobus urbani fino al 31 dicembre di quest’anno e 3 cene di San Valentino, per due persone, al ristorante “Al Porticciolo” di San Leone. Sono questi i premi messi in palio dalla Tua, la ditta che gestisce i trasporti urbani ad Agrigento, per celebrare il titolo di Capitale italiana della cultura 2025. E sarà proprio questo il tema, “Agrigento Capitale della cultura”, con il quale i cittadini dovranno cimentarsi scrivendo una poesia che celebri l’importante titolo conquistato dalla città dei templi.

Per partecipare al concorso bisogna scrivere un’e-mail a amalatuacitta@trasportiurbaniagrigento.it allegando la poesia entro e non oltre il 7 febbraio.